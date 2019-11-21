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Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о смерти актрисы

Родственники заявили, что распространять слухи могут только «существа низшего звена».

Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о смерти актрисы
Родные Заворотнюк опровергли слухи, что она умерла/http://globallookpress.com/

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли информацию о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня». Как отметили здесь, одна из знакомых семье актрисы журналисток, желающая ей добра и скорейшего выздоровления, прислала некую переписку, в которой утверждалось, что Заворотнюк уже нет в живых. Причем ссылались на некоего врача, который об этом сказал. Как отметили в группе поддержки, подобные слухи за гранью этики, здравого смысла и человечности.

Как добавили в группе поддержки, распространять такие мерзкие слухи могут только «существа низшего звена». Всем, кто пишет небылицы посоветовали позвонить своим родным и узнать об их состоянии.

Здесь также заверили, что все скрины передадут в клинику. Медики должны понять, кто из персонала упорно распространяет слухи об актрисе и желает ей зла. Причем у клиники, как утверждают в группе поддержки, прекрасная репутация.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с тяжелым заболеванием. Уже не для кого не секрет, что она страдает раком мозга. Причем звезда перенесла две серьезные операции. Сейчас она чувствует себя намного лучше, но от каких-то прогнозов медики все-таки отказываются. За здоровье актрисы, без преувеличения, молится вся страна.

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Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о смерти актрисы
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