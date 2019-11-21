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Петр Чернышев не собирался разводиться с Анастасией Заворотнюк

В группе поддержки актрисы отреагировали на слухи о разладе в отношениях звездной пары.

Петр Чернышев не собирался разводиться с Анастасией Заворотнюк
Чернышев не хотел разводиться с Заворотнюк/http://globallookpress.com/

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли слухи о якобы возможном разладе в отношениях актрисы и ее мужа фигуриста Петра Чернышева. Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что несколько лет назад фигурист хотел уйти от жены. Якобы она ревновала его, когда спортсмена не было дома и ему это надоело. При этом тогда брак спасло то, что актриса забеременела. Журналисты ссылались на некоего друга семьи, который об этом рассказал широкой общественности.

«А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие!» — заявили в группе поддержки актрисы.

Также здесь отметили, что желают каждому человеку самых надежных друзей, которые будут рядом и в моменты радости, и в горе. Как сказали в группе поддержки, настоящая любовь существует. Это как раз случай Анастасии Заворотнюк и ее супруга.

Напомним, что сейчас актриса проходит лечение от онкологического заболевания в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Она перенесла две операции на головном мозге. Сейчас ей намного лучше, но родные пока не хотят распространяться о ее текущем состоянии.

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Петр Чернышев не собирался разводиться с Анастасией Заворотнюк
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