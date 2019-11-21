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Кошкина пожалела об отказе от индивидуальных уроков вокала у Градского

Актриса участвовала в слепых прослушиваниях шестого сезона «Голоса» в 2017 году.

Кошкина пожалела об отказе от индивидуальных уроков вокала у Градского
Градский хотел дать уроки вокала Кошкиной/http://globallookpress.com/

Актриса и телеведущая Яна Кошкина стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии разговор зашел об участии звезды два года назад в слепых прослушиваниях шестого сезона «Голоса». Тогда она спела песню Елены Ваенги «Шопен».

Яна Кошкина. Фото
Градский предлагал Кошкиной уроки вокала/http://globallookpress.com/

«У меня было на выбор несколько песен. Я посовещалась с друзьями, и мы выбрали именно эту композицию. Почему? Я не знаю. Я бы спела, если честно, Высоцкого. Например, «Парус». Но я подчеркну, что у Ваенги много других композиций, которые мне нравятся не меньше песен Высоцкого», — сказала актриса.

Алла Довлатова отметила, что после выступления Александр Градский обещал дать девушки несколько уроков вокала. К сожалению, этой возможностью звезда не воспользовалась, о чем сейчас очень жалеет. «Я знаю, что уроки у Градского стоят очень дорого. Уверена, что это был бы невероятный мастер–класс, который бы я запомнила на всю жизнь», — заявила она.

Между тем ведущая заявила, что вообще-то Александр Градский просто так не дает уроки вокала. Довлатова намекнула, что, возможно, ему просто понравилась Кошкина как женщина. Всем известно, что музыкант неравнодушен к молодым дамам. Его супруга намного моложе музыканта. «Если он любит красивых молодых женщин, то это нормально. Было бы ненормально, если он любит не женщин, а мужчин», — заявила Яна Кошкина.

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Кошкина пожалела об отказе от индивидуальных уроков вокала у Градского
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