Мария Машкова боится оставаться с детьми во время отъезда мужа

34-летняя Мария Машкова и раньше рассказывала своим подписчикам в Сети, что роль матери ей дается непросто. Все потому, что она актрис. Приезды – отъезды на съемки дело привычное, тем более, что Мария сама выросла в актерской семье.
Но даже когда она тоже пошла по стопам родителей, и стала дважды мамой в браке с сыном известного пианиста Александра Слободяника – Александром, артистка отмечала, что людям ее профессии заботиться о ком-то, кроме себя, артистам, страдающим нарциссизмом, сложно.
Накануне в Instagram появился новый шуточный пост Марии, отчасти подтверждающий все сказанное ранее. Дело в в том, что супруг уехал на съемки и оставил звезду сериала «Не родись красивой» одну с детьми.
«Сегодня на съемки уехал мой муж. Саш! Я тебя одну с нашими двумя не оставляла! Я их побаиваюсь!», — написала актриса.
Напомним, ранее Мария, которая сейчас временно живет с семьей в США, рассказала фанатам, что едва не развелась с мужем из-за бесконечных конфликтов.