Мария Машкова боится оставаться с детьми во время отъезда мужа

34-летняя Мария Машкова и раньше рассказывала своим подписчикам в Сети, что роль матери ей дается непросто. Все потому, что она актрис. Приезды – отъезды на съемки дело привычное, тем более, что Мария сама выросла в актерской семье.

больше по теме Мария Машкова назвала мужа святым Супруг актрисы заботиться об их дочерях, пока мама по нескольку месяцев занята на съемках.

Но даже когда она тоже пошла по стопам родителей, и стала дважды мамой в браке с сыном известного пианиста Александра Слободяника – Александром, артистка отмечала, что людям ее профессии заботиться о ком-то, кроме себя, артистам, страдающим нарциссизмом, сложно.

Накануне в Instagram появился новый шуточный пост Марии, отчасти подтверждающий все сказанное ранее. Дело в в том, что супруг уехал на съемки и оставил звезду сериала «Не родись красивой» одну с детьми.

«Сегодня на съемки уехал мой муж. Саш! Я тебя одну с нашими двумя не оставляла! Я их побаиваюсь!», — написала актриса.

Напомним, ранее Мария, которая сейчас временно живет с семьей в США, рассказала фанатам, что едва не развелась с мужем из-за бесконечных конфликтов.