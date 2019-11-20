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Даже унитазы сняли: ВМС Украины пожаловались, что Россия угробила их корабли

Речь идет о суднах, захваченных в Керченском проливе в прошлом году, которые ныне возвращены незалежной.

Даже унитазы сняли: ВМС Украины пожаловались, что Россия угробила их корабли
Командующий украинским флотом Игорь Воронченко. Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Военно-морские силы Украины пожаловались на «жадную» Россию, которая вернула им захваченные катера, но при этом сняла с них всё, что можно было вообразить.

Напомним, после провокации Киева в Керченском проливе в прошлом году российские военные захватили три украинских судна: два бронекатера и буксир. Сейчас незалежной возвращено ее имущество.

Но украинская сторона заявляет, что оно уже непригодно для использования по назначению.

«Россияне их (корабли, — прим. авт.) угробили! Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы всему миру покажем варварское отношение россиян», — приводит слова командующего ВМС Украины Игоря Воронченко сайт «Политнавигаитор».

Кстати, украинский МИД еще и требует с России денежную компенсацию за этот случай, настаивая на том, что проход их кораблей в Керченском проливе был мирным и законным. Незалежная грозится обратиться в международный трибунал и доказать неправомерность действий России.

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Даже унитазы сняли: ВМС Украины пожаловались, что Россия угробила их корабли
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