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Движение по Московским центральным диаметрам откроет лично президент

У жителей Подмосковья появилась еще одна возможность попасть в столицу.

Движение по Московским центральным диаметрам откроет лично президент
Специальный поезд для линии МЦД. Фото: АГН Москва

21 ноября президент России Владимир Путин откроет движение наземных поездов по первым маршрутам Московских центральных диаметров: «Белорусско-Савеловскому» (он же МЦД-1) и «Курско-Рижскому» (МЦД-2).

Эти реконструированные линии электричек свяжут столицу и Подмосковье, сейчас на них имеются 57 станций, на 19 из которых можно пересесть на метро или идущие во все стороны направления железной дороги.

МЦД-1, например, соединяет Одинцово и Лобню, а МЦД-2 – Нахабино и Подольск, но обе проходят через Москву.

Как сообщает РИА Новости, к 2025 году планируется создать пять таких линий.

Диаметры будут работать в таком же графике, как и метро — с 5:30 до 1:00.

Добавим, что стоимость проезда на МЦД за пределами МКАДа будет стоить 45 рублей (по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро или Московское центральное кольцо).

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Движение по Московским центральным диаметрам откроет лично президент
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