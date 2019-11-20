Движение по Московским центральным диаметрам откроет лично президент

21 ноября президент России Владимир Путин откроет движение наземных поездов по первым маршрутам Московских центральных диаметров: «Белорусско-Савеловскому» (он же МЦД-1) и «Курско-Рижскому» (МЦД-2).
Эти реконструированные линии электричек свяжут столицу и Подмосковье, сейчас на них имеются 57 станций, на 19 из которых можно пересесть на метро или идущие во все стороны направления железной дороги.
МЦД-1, например, соединяет Одинцово и Лобню, а МЦД-2 – Нахабино и Подольск, но обе проходят через Москву.
Как сообщает РИА Новости, к 2025 году планируется создать пять таких линий.
Диаметры будут работать в таком же графике, как и метро — с 5:30 до 1:00.
Добавим, что стоимость проезда на МЦД за пределами МКАДа будет стоить 45 рублей (по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» с бесплатной пересадкой на метро или Московское центральное кольцо).