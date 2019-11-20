Шепелев поставил в точку в истории с «отцовством» Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская согласились принять участие в съемках программы Дмитрия Шепелева «На самом деле». Выпускник «Фабрики звезд» и по совместительству бывший супруг Ларисы Копёнкиной решил пройти ДНК-тест на подтверждении родства с сыном Татьяны Гудзевой, с которой певец состоял в любовных отношениях.

В эфире ток-шоу Прохор признался, что эта история с отцовством сказалась на его взаимоотношениях с Виталиной. Какое-то время молодые люди не виделись и не поддерживались связь. При этом сама Гудзева убеждала Шаляпина в том, что Виталина якобы давно увлечена другим мужчиной. Однако экс-супруга Армена Джигарханяна назвала все слухи обычно клеветой, не имеющей ничего общего с действительностью.

Поставить точку в истории с отцовством Шаляпина артисту помог Дмитрий Шепелев. На программе были оглашены результаты ДНК-экспертизы. Как выяснилось, Прохор не имеет никакого отношения к сыну Татьяны Гудзевой. Позже в студии «На самом деле» появился мужчина, который заявил, что знает, от кого девушка родила ребенка, так как работает на этого человека. Раскрывать свою личность гость передачи не захотел, сославшись на возможные проблемы в дальнейшей карьере. Мужчина добавил, что Татьяна скрывает свой союз с племянником одного из чиновников. Сама же Гудзева потребовала от Шаляпина провести еще один ДНК-тест, но уже без камер.