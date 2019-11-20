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«Никаких отношений»: Путин признался, что никогда не встречался с Зеленским

Но заочно считает его симпатичным человеком.

«Никаких отношений»: Путин признался, что никогда не встречался с Зеленским
Владимир Путин ни разу не встречался с новым главой Украины. Фото: Kremlin Pool

Во время ответов на вопросы журналистов в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» президент страны Владимир Путин рассказал о своих отношениях с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы. По телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — цитирует Путина канал RT.

Российский президент поддержал стремление украинского коллеги нормализовать ситуацию на Донбассе, но выразил неуверенность в том, что у Зеленского что-то получится в данном направлении.

Напомним, ранее Владимир Путин комментировал вступление бывшего артиста КВН в должность президента соседней страны и называл его талантливым актером, которому теперь придется решать серьезные вопросы.

Зеленский возглавил Украину в апреле текущего года после явно настроенного против России Петра Порошенко.

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«Никаких отношений»: Путин признался, что никогда не встречался с Зеленским
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