Ротару раздора: Вовк выступила против певицы, Пригожин заступился

Исполнительница не выступала в России с 2018 года.

Вокруг Софии Ротару кипят настоящие страсти. Украинская исполнительница согласилась участвовать в «Песне года — 2019» и навлекла на себя гнев многих коллег. Ведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк негативно отозвалась о затее Ротару и напомнила ей, что не стоит ехать в Россию за деньгами.

«На месте Софии я бы не поехала сюда зарабатывать, как бы ни были нужны деньги», — отметила Вовк в эфире телеканала «Царьград».

Она согласилась, что артист вне политики, но это утверждение не применимо к Ротару, которая высказывала поддержку ВСУ и Петру Порошенко, пишет сайт Актуальные новости.

«Ведь она же приезжает сюда и улыбается всем. Выйдет на сцену — не будет же говорить: а, какие вы плохие. Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране», — отметила Вовк и добавила, что не пойдет на концерт исполнительницы.

больше по теме Ротару возвращается в Россию на заработки Только за один корпоратив певице платят от 3 до 4 млн рублей.

Но столь негативная реакция на возвращение Ротару далеко не у всех. Иосиф Пригожин призвал оставить певицу в покое и не мешать ее творческой карьере. Все происходящее он назвал привычкой «травить крайнего».

«Хватит унижать женщину. Пусть делает, что она хочет», — отметил продюсер.

Всем, кто планирует осуждать Ротару, он посоветовал воздержаться, так как «не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку».

Артистка порвала контакты с Россией в 2018 году, отказалась участвовать в «Песне года» и отменила корпоративы. Причиной стало отсутствие политического диалога между странами.