Лолита отреагировала на обвинение к причастности к взлому почты ее экс-мужа

Дмитрий Иванов, теперь уже бывший муж Лолиты Милявской, впервые дал больше интервью после расставания со звездой. Его разговор с Андреем Малаховым стал очень откровенным. Тренер по игре в сквош раскрыл причины своего ухода от певицы, рассказал о новой возлюбленной, а также объявил, что будет судиться с Аркадием Укупником, который назвал его альфонсом.

Но похоже, что судебные тяжбы Дмитрия затянутся. Он также признался, что ему в соцсетях посыпались угрозы после того, как в СМИ появились слухи, что он якобы изменял артистке. «Да мы тебя растопчем», «Ды мы тебя с лица земли сотрем», — перечислил он самые безобидные сообщения. Иванов отметил, что это повлияло на его работу. Клиенты, которые хотели к нему прийти заниматься, отказываются от занятий. Теперь и их спортсмен хочет наказать.

А вскоре появилась информация, что экс-муж Лолиты заявил в полицию о взломе своей почты и соцсетей. Неизвестные произвели хакерскую атаку, получив доступ к его почте, изменив привязанный к ней номер телефона, а потом и к странице «Фейсбук». Сразу личные переписки Иванова оказались слиты в Сеть. В эфире передачи «Секрет на миллион» была показана переписка с новой возлюбленной.

Дмитрий хочет, чтобы было возбуждено уголовное дело согласно двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки. Он подозревает, что у взлому может быть причастна его бывшая жена.

«Может подозревать сколько угодно… Взломов не было. Переписка была оставлена по его неосторожности или глупости», — цитирует ответ Лолиты телеграм-канал Mash.

По некоторым данным, полиция попыталась связаться с певицей в связи с заявлением Иванова, но она находится на гастролях. Обвинение может грозить ей лишением свободы до 7 лет. По словам артистки, Дмитрий сидел в соцсетях с ее компьютера, поэтому ей взламывать ничего не пришлось.