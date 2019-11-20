Писатель и исследователь Александр Литвин проведет лекцию в Москве

9 декабря в 20:00 в Vegas City Hall состоится лекция исследователя в области психоэмоциональной генетики и эпигенетики Александра Литвина «Большое начало». Эта встреча станет первой в серии лекций в странах Европы и США в рамках его проекта «Счастье по наследству: эмоции и эпигенетика».

Александра Литвина уже много лет интересует взаимодействие физического, материального и эмоционального миров, синергия между психологией и физиологией как в отношении отдельного человека и его семьи, так и в отношении государств и наций.

Сфера особого интереса Литвина — изменения, которые могут фиксироваться в эпигеноме и влиять на качество жизни человека и его потомков.

«Мой многолетний опыт и анализ более 70 000 семей и их родословных говорят о том, что эмоция — это излучение, обладающее мутагенным свойством. И это еще только предстоит открыть ученым», — говорит Александр Литвин.

Лекции Александра Литвина призваны объединить любителей интеллектуального досуга, людей интуитивных, глубоко чувствующих мир, понимающих неслучайность процессов и ищущих ответы на непростые вопросы.

Автор популярных книг и статей, прекрасный лектор и философ, чьи выступления отличаются глубокой метафоричностью и великолепным языком, дает зрителям возможность переосмыслить свой жизненный опыт, получить новые ориентиры и в полной мере ощутить важность грядущих перемен на планете.

«Мы должны формировать общество счастливых интуитивных людей, людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями», — так Литвин объясняет свою миссию.

Вечер 9 декабря в Vegas City Hall будет состоять из двух частей: монолога и дискуссии со зрителями, во время которой Александр Литвин будет отвечать на вопросы.

По традиции декабрьские лекции Александра Литвина в Москве посещают его друзья — известные общественные и культурные деятели, бизнесмены, спортсмены, актеры и журналисты. Среди них — директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, народный артист России Сергей Безруков, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая и другие.

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Сайт Александра Литвина: www.alexander-litvin.ru

Кассир.ру: https://msk.kassir.ru/razvitie/vegas-city-hall-v-trk-vegas-krokus-siti/aleksandr-litvin-bolshoe-nachalo_2019-12-09

О лекторе

Александр Литвин — военный врач, провизор, исследователь в области психоэмоциональной генетики и эпигенетики, популяризатор этих научных дисциплин.

Родился в 1960 году на Урале. Имеет три высших образования: медицинское, управленческое и юридическое. Более пятнадцати лет работал военным врачом, затем возглавил отдел таможенного поста. Имеет пожизненный чин Советника государственной гражданской службы РФ II класса.

Читает лекции и проводит мастер-классы в России, США, Франции, Монако, Великобритании и Германии.

Автор книг-бестселлеров и многочисленных публикаций в российской и зарубежной прессе.

В настоящее время живет в Москве, занимается исследовательской и образовательной деятельностью, частной практикой и бизнес-консультированием.

Женат, воспитывает четырех сыновей. В этом году стал дедушкой.

* Эпигенетика—сравнительно новая отрасль в молекулярной биологии, раздел современной биологии, предметом которого является изучение наследования в ряду клеточных поколений функциональной активности генов, не связанное с изменением первичной структуры входящей в их состав ДНК.