Всем должны: эстонцы ждут, когда Россия вернет 5% территории их страны

Сколько же территорий «оттяпала» у европейских стран Россия? Вот и Эстония вспомнила, что у нее есть претензии к нашей стране по земельному вопросу. 19 ноября спикер парламента этой прибалтийской республики Хенн Пыллуаас заявил, что РФ «аннексировала» около 5% его родины.

«Эстония не имеет территориальных претензий к России. Мы не хотим никаких квадратных метров территории России. Мы просто хотим, чтобы наши вернулись», — написал политик в Facebook.

Этот «крик души» у него вырвался после недавнего интервью российского дипломата Сергея Беляева, который объявил Тартуский мирный договор (1920 год) недействительным. А для эстонцев этот документ является фактически «свидетельством о рождении» их страны, в котором закреплены ее границы.

Согласно договору, к соседней республике должны были отойти части Ленинградской и Псковской областей. Но в военном 1944 году наша страна вернула себе данные территории, и сейчас российское правительство считает Тартуское соглашение не имеющим юридической силы.

Заявление эстонского политика уже прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, он назвал эти высказывания неприемлемыми и добавил, что Москва никак не может с ними согласиться.

Да что же это получается? Всем вокруг мы должны! Тяжело живется самой большой стране в мире…