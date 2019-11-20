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В Ростове-на-Дону следователь забаррикадировался в собственной квартире и взял в заложники жену

Коллегам-правоохранителям пришлось штурмовать его жилище снаружи.

В Ростове-на-Дону следователь забаррикадировался в собственной квартире и взял в заложники жену
За свое поведение следователю придется ответить. Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ взяли штурмов квартиру в центре города. Утром 20 ноября в южной столице России была оцеплена часть Кировского проспекта. Позже в социальных сетях появились подробности ЧП.

Как передает Telegram-канал Baza, подполковник Следственного комитета, проживающий по данному адресу, забаррикадировался на своих квадратных метрах и взял в заложники собственную жену. Произошло это после того, как правоохранители пришли к нему с обыском по одному резонансному делу.

В Следственном комитете опровергли эту подробность, отметив, что причиной инцидента стал бытовой конфликт между супругами.

Как бы там ни было, сотрудникам ФСБ пришлось проникать в квартиру снаружи, о чем свидетельствует видео с места происшествия. Жилище следователя находится на третьем этаже.

К счастью, обошлось без крови. Baza передает, что спустя несколько часов взбунтовавшийся правоохранитель отпустил свою жену и сдался властям.

Да, в Ростов-Папе не только бандиты, но и следователи горазды на выдумки.

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заложникиРостов-на-Донуследователиследственный комитетЧП
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В Ростове-на-Дону следователь забаррикадировался в собственной квартире и взял в заложники жену
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