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«Не был восточным ревнивцем»: сын Джигарханяна бережет союз с Казаченко

38-летняя Ольга сумела завоевать любовь наследника именитой фамилии.

«Не был восточным ревнивцем»: сын Джигарханяна бережет союз с Казаченко
Степан Джигарханян (Фото: Instagram.com/s_jigro)

В последнее время сын Армена Борисовича — Степан — вынужден жить на две страны. Большую часть времени мужчина проводит в России, однако периодически наследник именитой фамилии отлучается по деловым вопросам в Соединенные Штаты. Не секрет для многих, что Джигарханян-младший строит отношения с 38-летней Ольгой Казаченко (бывшая жена одного из известных в 90-е годы исполнителей). Девушка живет в Москве, именно по этой причине Степан так часто наведывается в гости к родителям.

В интервью «Комсомольской правде» артист признался, что их отношения с Ольгой развиваются скачкообразно в силу того, что они живут в разных точках планеты. По возможности влюбленные стараются все свободное время уделять друг другу: в разлуке они поддерживают связь с помощью соцсетей и прямых эфиров в «Инстаграм». По словам сына Армена Борисовича, благодаря частым разъездам он успевает соскучиться по своей половинке. Такие отношения на расстоянии позволяют Ольге и Степану не концентрироваться на ссорах и беспочвенных конфликтах.

Сын Армена Джигарханяна и Ольга Казаченко
Степан Джигарханян не дает возлюбленной повода для ревности (Фото: Instagram.com/olga__kazachenko)

Свою избранницу Джигарханян-младший без преувеличения считает весьма «эффектной женщиной». Ему льстит то внимание, которое окружающие оказывают Ольге, видя в ней нечто особенное.

«Я никогда не был восточным ревнивцем… С другой стороны, ее страсть и темперамент меня прямо завораживают», — отметил артист.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяОльга КазаченкоСтепан Джигарханян
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«Не был восточным ревнивцем»: сын Джигарханяна бережет союз с Казаченко
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