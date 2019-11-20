«Не был восточным ревнивцем»: сын Джигарханяна бережет союз с Казаченко

В последнее время сын Армена Борисовича — Степан — вынужден жить на две страны. Большую часть времени мужчина проводит в России, однако периодически наследник именитой фамилии отлучается по деловым вопросам в Соединенные Штаты. Не секрет для многих, что Джигарханян-младший строит отношения с 38-летней Ольгой Казаченко (бывшая жена одного из известных в 90-е годы исполнителей). Девушка живет в Москве, именно по этой причине Степан так часто наведывается в гости к родителям.

В интервью «Комсомольской правде» артист признался, что их отношения с Ольгой развиваются скачкообразно в силу того, что они живут в разных точках планеты. По возможности влюбленные стараются все свободное время уделять друг другу: в разлуке они поддерживают связь с помощью соцсетей и прямых эфиров в «Инстаграм». По словам сына Армена Борисовича, благодаря частым разъездам он успевает соскучиться по своей половинке. Такие отношения на расстоянии позволяют Ольге и Степану не концентрироваться на ссорах и беспочвенных конфликтах.

Свою избранницу Джигарханян-младший без преувеличения считает весьма «эффектной женщиной». Ему льстит то внимание, которое окружающие оказывают Ольге, видя в ней нечто особенное.