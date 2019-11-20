«Делает это периодически»: директор Бузовой объяснил, почему она закрыла Instagram  

Антон Богословский заверил, что ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Обладательница 16,5 млн подписчиков в Instagram Ольга Бузова изрядно обеспокоила своих поклонников. Певица без объяснения причин неожиданно закрыла свой аккаунт. Последний раз подобный трюк поющая телеведущая проделывала после неудачной шутки про «блокадницу».

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить у ее директора, с чем на сей раз связан ее уход в тень. Взяв трубку, Антон Богословский тяжело вздохнул и заметил:

«Почему это всегда становится такой новостью? В этом нет никакой тайной подоплеки, просто закрыла и все. Бывает, что Ольга закрывает свой Instagram по просьбе специалистов, которые им занимаются. Например, при хакерских атаках, а иногда просто так».

По его словам, в прошлый раз эпизод с «блокадницей» никак не был связан с закрытием страницы. Просто СМИ нашли в этом инфоповод и растиражировали историю.

В заключении беседы Антон посоветовал поклонникам Ольги подписаться на нее в социальных сетях и больше не беспокоиться по пустякам.