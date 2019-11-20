«Мое тело – мое дело!»: Собчак яро выступила за проведение абортов

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу сделала смелое заявление в поддержку абортов. Ведущая уверенна, что эмбрион на разрешенной законом стадии прерывания беременности еще не совсем человек. Режиссер Гай Германика выступила горячим оппонентом светской львицы в этом вопросе.

Разговор начался с обсуждения суррогатного материнства, которое сейчас популярно среди звезд. Гай Германика, в последнее время активно пропагандирующая православный взгляд на жизнь, заявила: «Я считаю, что человек не товар, а суррогатное материнство — это торговля ребенком».

Потом постепенно перешла к теме искусственного прерывания беременности. «Аборты для меня — это дикий постмодернизм, который не укладывается ни в какой пазл. Первое право человека — это право на жизнь», — сказала режиссер.

Ее слова встретили яростное сопротивление Собчак. «Но ты ведь не можешь дать прав молекуле больше, чем маме, которая не хочет этого ребенка. Которую изнасиловали, или у которой тупо нет денег, чтобы этого ребенка содержать. Почему ты право на жизнь молекулы, состоящей из трех белков, ставишь выше?» — возмутилась она.

После этого девушки стали горячо спорить, является ли эмбрион человеком, или это всего лишь набор белков. Гай Германика напомнила женщинам, что нужно думать о последствиях перед интимной близостью, а не после нее, назвав аборт «самыми мерзкими вонючими когтями апокалипсиса». «Это чудовищный животный образ жизни! В рамках свиньи!» — красочно охарактеризовала Гай Германика женщин, прерывающих беременность.

«Мое тело — мое дело! Если я хочу делать аборт, я имею на это право», — заявила Ксения и даже позвонила своему знакомому врачу-акушеру Анне, чтобы получить от нее поддержку. Но желаемого ответа ведущая не услышала. Доктор поддержала Германику, сказав, что эмбрион — это уже человек и с философской точки зрения она аборты не одобряет.