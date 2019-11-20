Пиманов считает идеальной 13-летнюю разницу в возрасте с третьей женой

Телеведущий Алексей Пиманов заявил, что считает идеальной тринадцатилетнюю разницу в возрасте с третьей женой, актрисой Ольгой Погодиной. При этом он заметил, что если бы рядом с женой он выглядел как толстый и брюзгливый дед, то картинка была другая. Но телеведущий держит себя в прекрасной форме.

Счастлива рядом с мужем и его любимая жена. Она не раз подшучивает над супругом, что программу «Человек и закон» ему следовало бы вести без рубашки. Как сказала Погодина, у ее мужа такие кубики пресса, что может позавидовать любой.

Пиманов считает, если человек находится в кадре и на него смотрит большая аудитория, то он просто обязан следить за своей фигурой и внешностью. В противном случае его сложно назвать профессионалом. При этом он понимает, что выглядеть хорошо – это тяжелая работа.

Ольга Погодина отметила, что муж, к примеру, не позволяет себе есть после восьми часов вечера. При этом сама она дает себе слабину. Пиманов добавил, что лишь однажды он поправился на 13 килограммов. Это было в далеком 1992 году, когда он стал работать директором студии в «Останкино». После ему стоило огромных усилий, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Пиманов и Погодина расписались шесть лет назад. Совместных детей у пары нет.