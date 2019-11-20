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Мамин поваренок: дочь Климовой и Месхи научилась лепить домашние пельмени

Четырехлетняя Белла помогает звездной маме на кухне.

Мамин поваренок: дочь Климовой и Месхи научилась лепить домашние пельмени
Екатерина Климова с сыновьями от Игоря Петренко (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Актриса Екатерина Климова родила четверых детей от разных браков. В отношения с ювелиром Ильей Хорошиловым на свет появилась дочь Елизавета. В союзе с Игорем Петренко знаменитость обзавелась сразу двумя наследниками: Матвеем и Корнеем. В браке с Гелой Месхи  Климова вновь объявила о прибавлении в семействе. Артистка подарила уже бывшему возлюбленному дочь Беллу. В сентябре малышке исполнилось четыре года.

Климова не скрывает: пока старшие дети находятся в школе, ее младшая наследница старается во всем помочь ей по хозяйству. Недавно кроха попробовала свои силы в кулинарии. Вместе с мамой Белла приготовила домашние пельмени. Сначала малышка под присмотром взрослых заготовила тесто, а потом занялась мясной начинкой. Фотоотчётом импровизированного действа на кухне Екатерина поделилась с подписчиками в Stories.

Екатерина Климова научила дочь лепить пельмени
Маленькая Белла помогает маме по хозяйству (Фото: Instagram.com/klimovagram)

По словам Екатерины, она не представляет свою жизнь без спорта. Особое внимание экс-возлюбленная Гелы Месхи уделяет плаванию — считая воду своей стихией.

Вместе с мамой в бассейн ходит и четырехлетняя Белла. Пока кроха занимается вместе с личным инструктором, который учит малышку держаться на воде. При этом сама Климова довольна успехами дочери. Малышка редко огорчает маму капризами, с удовольствием посещая секции.

Дочь Гелы Месхи с нетерпением ждет того момента, когда она вместе со старшей сестрой Елизаветой и братьями отправится на море. Пока Екатерина берет в путешествие только 17-летнюю дочь от Хорошилова, 12-летнего Матвея и 11-летнего Корнея, оставляя Беллу на попечение няни или бабушки.

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Гела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЗвездные детиИгорь Петренко
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Мамин поваренок: дочь Климовой и Месхи научилась лепить домашние пельмени
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