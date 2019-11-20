Не дожидаясь Рождества, стая английских индеек «растаяла» в лесу

Жители графства Саффолк в Англии стали свидетелями того, как посреди леса прогуливалась стая индюшек.

По их предположению, птицы могли сбежать с птицефабрики, чтобы не стать угощением на праздничном столе, сообщает Metro.

Но владелец ближайшей птицефабрики заверил, что все его птицы на месте. Тогда возникает вопрос, откуда столько индеек взялось в лесу и какое расстояние они преодолели, прежде чем оказаться на свободе.

Судьба блуждающих по лесу птиц настолько взволновала местных жителей, что некоторые даже пообещали предоставить им территорию для выгула, взамен на их возвращение хозяину.

Впрочем, не стоит забывать, что взрослые индейки обладают способностью возвращаться домой. Главное, чтобы птицы не спешили. Ведь помимо Рождества, в Англии скоро будет еще один праздник – День благодарения, когда на стол традиционно подают блюда из индейки.