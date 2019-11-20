Насолить Лиаму: роман Майли Сайрус и Коди Симпсона не продержался и месяца

Чуть больше месяца продолжался любовный роман американской певицы Майли Сайрус и музыканта Коди Симпсона, который на пять лет моложе своей пассии.

Еще месяц назад Симпсон сиял от счастья, размещая любовные посты в соцсетях, а сегодня их сказке пришел конец.

Как сообщает Mirror, Майли и Коди уже расстались, но хотят сохранить дружеские отношения.

Возможной причиной расставания стало желание певицы «насолить» своему бывшему мужу, актеру Лиаму Хемсворту, семейная жизнь с которым дала трещину на 10-летнем отрезке.

Чего не скажешь про чувства Симпсона к Сайрус. Еще будучи мальчишкой, он был по уши влюблен в Майли, а во время любовного романа и вовсе сиял от счастья. Но оно быстро закончилось.

Любовный роман американского музыканта Коди Симпсона и певицы Майли Сайрус, в которую он был влюблен с юных лет, оказался очень коротким.