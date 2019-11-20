НОВОСТИ

Насолить Лиаму: роман Майли Сайрус и Коди Симпсона не продержался и месяца

Чуть больше месяца продолжался любовный роман американской певицы Майли Сайрус и музыканта Коди Симпсона, который на пять лет моложе своей пассии.

Насолить Лиаму: роман Майли Сайрус и Коди Симпсона не продержался и месяца
Майли Сайрус. Фото: Инстаграм

Еще месяц назад Симпсон сиял от счастья, размещая любовные посты в соцсетях, а сегодня их сказке пришел конец.
Как сообщает Mirror, Майли и Коди уже расстались, но хотят сохранить дружеские отношения.

Возможной причиной расставания стало желание певицы «насолить» своему бывшему мужу, актеру Лиаму Хемсворту, семейная жизнь с которым дала трещину на 10-летнем отрезке.

Чего не скажешь про чувства Симпсона к Сайрус. Еще будучи мальчишкой, он был по уши влюблен в Майли, а во время любовного романа и вовсе сиял от счастья. Но оно быстро закончилось.

Любовный роман американского музыканта Коди Симпсона и певицы Майли Сайрус, в которую он был влюблен с юных лет, оказался очень коротким.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Коди СимпсонМайли СайрусНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Насолить Лиаму: роман Майли Сайрус и Коди Симпсона не продержался и месяца
Интересно?
Поделись с друзьями: