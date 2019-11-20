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Новогодние каникулы можно продлить официально

Какими бы ни были продолжительными новогодние праздники, нам все равно мало. Так почему бы не взять отпуск и не отказать себе в удовольствии. Правда, необходимо выполнить ряд условий.

Новогодние каникулы можно продлить официально
Фото: КП/Гусева Евгения

В первую очередь ваш непрерывный стаж на одном рабочем месте должен быть как минимум шесть месяцев, сообщает «Российская газета». Если вы работаете дольше, то отпуск можно взять в любое время, но заранее согласовать сроки с начальством.

Если вы захотите взять отпуск с 9 января будущего года и тем самым продлить новогодние каникулы, вам необходимо не позже чем за две недели до 1 января получить согласие руководителя.

Если работаете у индивидуального предпринимателя или физического лица, то график предоставления отпуска определяется по соглашению сторон.

Новогодние каникулы в 2020 году получатся на два дня короче, чем в предыдущие годы и продлятся с 1 по 8 января. Дело в том, что в этом году 30 и 31 декабря выпадают на будние дни.

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Новогодние каникулы можно продлить официально
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