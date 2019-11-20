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Анна Михалкова заявила, что все работавшие с ее отцом артисты «ранены его опытом»

Как сказала звезда, папа никогда не давал ей уроков актёрского мастерства.

Анна Михалкова заявила, что все работавшие с ее отцом артисты «ранены его опытом»
Дочь Михалкова в восторге от своего отца/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Михалкова заявила, что многие артисты, которым в разное время удалось поработать с ее отцом, ранены опытом. Звезда вспомнила, как играла одну из ролей в «Сибирском цирюльнике». На съёмочной площадке отец очень грамотно все объяснял, потому что у него за плечами огромный стаж работы.

Анна Михалкова. Фото
Михалкова в восторге от профессионализма отца/http://globallookpress.com/

«Мне кажется, любой артист, который с ним работал, остается раненным этим опытом. Это такой опыт и такое переживание, которые не могут бесследно пройти. Это скажет любой член его группы», — сказала дочь Никиты Михалкова.

Как отметила Анна Михалкова, она порой приходит на актерские курсы, которые отец дает в своей академии. Ей безумно интересно присутствовать на этих репетициях. По ее словам, отец возится с каждым студентов, все объясняет. Сама она признает, что если бы услышала такое в 20 лет, то все слова отца пронеслись мимо ее ушей. Сейчас же все по-другому. Кроме того, как она считает, ее отец работает со студентами на уровне подсознания. В эти моменты она подключается к нему на метафизическом уровне.

Как сказала Анна Михалкова, много работает она только в последние два года. Причем летом берет отпуск на два месяца, во время которого не участвует в съемках, а уделяет все время семье. Как сказала звезда, она может себе это позволить. Также актриса заявила, что не снимается в выходные дни. Это время он посвящает мужу и любимым детям, сообщает «Комсомольская правда».

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Анна Михалкова заявила, что все работавшие с ее отцом артисты «ранены его опытом»
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