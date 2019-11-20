«Все, что не укладывается в твоей голове – дико!»: Гай Германика резко ответила Собчак

Ксения Собчак около восьми лет не общалась близко с Валерией Гай Германикой. И когда та стала гостьей ее YouTube-шоу, она сильно удивилась произошедшим изменениям в скандально известном режиссере. Ведущая заметила, что режиссер обуржуазилась, стала вести себя совсем не как панк, к которому многие привыкли. И даже обвинила в том, что Германика «сделала лоботомию».

«Ты по себе просто судишь! – воскликнула Валерия. – У тебя есть жизненная программа и по ней ты расцениваешь людей. Я, как художник, хочу картину нарисовать, отойти и посмотреть со стороны, что-то подмазать, поменять в себе».

Германика заметила, что уже не желает быть «обезьянкой, которая всех веселила».

Собчак продолжила: «Ты была для меня воплощением панка и моей молодости тоже. Потом появляется Гай Германика с программой «Вера в большом городе» на телеканале «Спас», становится дико православным человеком, все в резко контрастной форме. Как это произошло?»

Режиссер в ответ резко осадила Собчак: «Все, что у тебя не укладывается в голове – все дико! Ты больше меня и дольше меня зависишь от своего образа, чем я. Меня до сих пор люди представляют с дредами, а я их лет 10 назад расплела. Мне бы не хотелось зависеть от созданного когда-то образа. Моя свобода – в этом».

Напомним, ранее мы писали о дорогих часах с бриллиантами Валерии Гай Германии, от которых пришла в восторг Ксения Собчак.