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«Терять уже нечего»: Михалкова прокомментировала эротическую сцену в «Давай разведемся!»

По словам актрисы, ей нужно было дожить до 45 лет, чтобы начать сниматься в подобных картинах.

«Терять уже нечего»: Михалкова прокомментировала эротическую сцену в «Давай разведемся!»
Анна Михалкова перестала бояться откровенных сцен в кино/http://globallookpress.com/

Актриса Анна Михалкова, которая сыграла главную роль в комедии Анны Пармас «Давай разведемся!», объяснила, почему решила поучаствовать в этом фильме в эротической сцене. Напомним, что в ленте ее можно увидеть в одних трусах и лифчике. Как сказала дочь режиссера Никиты Михалкова, ей надо было дожить до 45 лет, чтобы начать сниматься в эротических сценах. Она не считает это чем-то страшным.

Анна Михалкова. Фото
Михалкова снялась в откровенной сцене/http://globallookpress.com/

Как отметила Анна Михалкова, жизнь человека очень быстротечна. И необходимо пробовать реализовать себя в кино в разных видах и формах. «Сейчас — как раз тот момент, когда я могу позволить себе выход из зоны комфорта. Терять-то, в принципе, уже нечего», — заметила актриса.

Как сказала Анна Михалкова, с годами у нее стало куда меньше комплексов. Их отсутствие она считает опытом и ростом профессионализма. Она добавила, что ее палитра уже достаточно богата, а значит, настало время экспериментов, сообщает «Комсомольская правда».

Анна Михалкова снялась за свою карьеру уже более чем в семидесяти картинах. Она замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. От него у нее трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия. Звезда отметила, что постоянно берет дочку на съемочную площадку. Она, по словам Анны Михалковой, ее не отвлекает от съемочного процесса, а только мотивирует.

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Анна МихалковаАнна ПарнасНикита МихалковНовости googleФильм "Давай разведемся!"
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«Терять уже нечего»: Михалкова прокомментировала эротическую сцену в «Давай разведемся!»
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