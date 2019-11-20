«Боюсь болезней»: потерявший жену Хабенский сделал признание

По словам актера, главными для него всегда будут интересы семьи.

Актер Константин Хабенский, первая жена которого, Анастасия Смирнова, скончалась в 2008 году от рака, сделал откровенное признание.

«Боюсь болезней. Поначалу ты боишься болезней, поскольку это неприятно. Потом, когда повзрослеешь, начинаешь бояться болезней, так как они доставят неудобство окружающим. Мне кажется, это логично», — сказал он.

При этом знаменитый актер, который очень редко дает интервью, сказал, что для него всегда была и будет на первом месте семья, а не работа. Он добавил, что к старости главной для него победой будут слова детей, если они скажут, что гордятся отцом.

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Актер сегодня занят во многих проектах в кино. Он признает, что актерство — дело его жизни. Хабенский добавил, что государство вкладывало деньги в его обучение искусству, и сейчас он должен доказать, что средства были потрачены не зря.

Как сказал актер, порой он лукавит и говорит не всю правду своей семье. Он уверен: порой надо, что в семье, что перед зрителями, лишь примерять образ, но полностью не открывать себя. В итоге это пойдет на благо всем.

Отметим, что Константин Хабенский уже несколько лет женат на актрисе Ольге Литвиновой. У них подрастают две дочери. От первого брака у актера есть сын Иван. Он живет с бабушкой в Барселоне. Ему сейчас 12 лет, сообщает «СтарХит».