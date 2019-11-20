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«Месяцы или недели»: Лена Миро заявила, что дни Анастасии Заворотнюк сочтены

Блогер уверена, что глиобластому нельзя полностью излечить.

«Месяцы или недели»: Лена Миро заявила, что дни Анастасии Заворотнюк сочтены
Миро не верит в выздоровление Заворотнюк/http://globallookpress.com/

Блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» заявила, что медикам не удастся спасти актрису Анастасию Заворотнюк, которая вот уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием. Как считает блогер, это понимают все: семья, близкие, друзья, да и сама актриса.

Блогер напомнила, что диагноз глиобластома может означать только одно – человек скоро умрет. По ее мнению, один из ста человек, у которых данный вид опухоли, может прожить пять лет, но не больше. Причем все время больному придется возвращаться на операционный стол и проходить курсы химиотерапии. Все потому, что глиобластома вырастает вновь.

«Это очень плохой, очень страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрет. Можно ненадолго продлить ему жизнь плохого качества, но вылечить его нельзя. Счет идет на месяцы, а, может, и на недели», — заявила Лена Миро.

Также блогер заметила, что семье актрисы пора бы уже перестать прятаться от журналистов. Все равно акулы пера от них не отстанут. В данной ситуации лучше открыться перед людьми, чтобы не было кривотолков и сплетен.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк, как утверждает друг Петра Чернышева, сейчас пошла на поправку. Звезда сидит на специальной диете. Реабилитацию она проходит в медицинском центре на Рублевке.

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«Месяцы или недели»: Лена Миро заявила, что дни Анастасии Заворотнюк сочтены
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