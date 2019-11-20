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Агузарова в тигровой шляпе и косынке перестала походить на саму себя

Исполнительница не так давно увеличила губы, покрасилась в черный цвет и остригла челку.

Агузарова в тигровой шляпе и косынке перестала походить на саму себя
Агузарова стала неузнаваемой/http://globallookpress.com/

Певица Жанна Агузарова появилась перед публикой на юбилее, посвященном пятидесятилетию группы Стаса Намина «Цветы». По этому случаю в Кремлевском дворце прошел концерт, который известная исполнительница не обошла своим присутствием.

Надо сказать, что 57-летняя Агузарова очень редко выходит в свет. Каждый раз, когда она появляется перед большой аудиторией, вокруг нее собирается огромное количество журналистов и поклонников. Отметим, что не так давно «звезда из прошлого» увеличила губы, покрасилась в черный цвет и остригла челку.

В этот раз знаменитость смогла снова удивить. Она прихватила с собой в Кремль огромный чемодан. Исполнительница нарядилась в тигровую шляпу, косынку в тон и темную куртку. На ногах — белые ботильоны на платформе. Очки закрыли половину лица.

Любопытно, что через какое-то время звезда вышла к репортерам. На ней уже были черные узкие брюки, белая кофта и пиджак. На ногах у певицы появились черные туфли на огромной платформе. Судя по всему, все эти вещи она принесла как раз в своем большом чемодане. Все журналисты отметили, что на лице 57-летней Агузаровой нет ни одной морщинки. При этом губы за последнее время стали еще больше. «Жертва пластики» не стала долго общаться с репортерами. Она попросила ее не провожать, после чего удалилась прочь, сообщает «Комсомольская правда».

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Группа "Цветы"Жанна АгузароваНовости googleСтас Намин
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Агузарова в тигровой шляпе и косынке перестала походить на саму себя
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