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«Я – грузинская мама»: Канделаки рассказала о своих детях

По словам телеведущей, она безумно любит своего сына и дочь.

«Я – грузинская мама»: Канделаки рассказала о своих детях
Канделаки рассказала о своих детях/http://globallookpress.com/

Телеведущая Тина Канделаки в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. Ее дочери Мелании Кондрахиной сейчас 19 лет, а сыну Леонтию – 18.

«Они у меня очень разные. Леонтий больше похож на меня. Он активист по жизни. Поет песни, пишет музыку, выпустил несколько альбомов. Учится на философском факультете в университете. Сын – душа компании. У него очень много друзей. Он умеет дружить и общаться. Правда, не любит, когда я про него кому-нибудь рассказываю. А вот Мелания более публичная. Настоящее мое продолжение. Сын похож на меня, а дочь как бы дополняет. Кстати, я уже составила завещание. Все имущество распределила между ними. Я — грузинская мама. Для меня главное все сделать для своих детей. Это, наверное, здоровое желание любой родительницы», — заметила звезда.

Как сказала Тина Канделаки, ее дети живут в купленной для них мамой квартире в Крылатском. «Я с мужем обитаю за городом. Правда, сейчас там идет ремонт. Мы часто видимся с детьми. То они ко мне приедут, то я к ним. У нас несколько точек обитания», — сказала телеведущая.

Также ответила она на вопрос Довлатовой, кто быстрее из ее детей выйдет замуж или женится. Она считает, что первой найдет вторую половинку дочь. Хотя бы потому, что она постарше и девочка. Сама Канделаки уже готова хоть сейчас становиться бабушкой. Чем раньше это случится, как она отметила, тем лучше.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваЛеонтий КондрахинМелания КондрахинаТина Канделаки
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«Я – грузинская мама»: Канделаки рассказала о своих детях
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