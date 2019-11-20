«Я – грузинская мама»: Канделаки рассказала о своих детях

Телеведущая Тина Канделаки в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих детях. Ее дочери Мелании Кондрахиной сейчас 19 лет, а сыну Леонтию – 18.

«Они у меня очень разные. Леонтий больше похож на меня. Он активист по жизни. Поет песни, пишет музыку, выпустил несколько альбомов. Учится на философском факультете в университете. Сын – душа компании. У него очень много друзей. Он умеет дружить и общаться. Правда, не любит, когда я про него кому-нибудь рассказываю. А вот Мелания более публичная. Настоящее мое продолжение. Сын похож на меня, а дочь как бы дополняет. Кстати, я уже составила завещание. Все имущество распределила между ними. Я — грузинская мама. Для меня главное все сделать для своих детей. Это, наверное, здоровое желание любой родительницы», — заметила звезда.

Как сказала Тина Канделаки, ее дети живут в купленной для них мамой квартире в Крылатском. «Я с мужем обитаю за городом. Правда, сейчас там идет ремонт. Мы часто видимся с детьми. То они ко мне приедут, то я к ним. У нас несколько точек обитания», — сказала телеведущая.

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Также ответила она на вопрос Довлатовой, кто быстрее из ее детей выйдет замуж или женится. Она считает, что первой найдет вторую половинку дочь. Хотя бы потому, что она постарше и девочка. Сама Канделаки уже готова хоть сейчас становиться бабушкой. Чем раньше это случится, как она отметила, тем лучше.