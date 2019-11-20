Чернышев «забыл» включить заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию

Источник в налоговой инспекции сообщил, что к фигуристу Петру Чернышеву накопилось много вопросов. Дело в том, что он не включил в налоговую декларацию о доходах свои заработки от ледовых шоу. Чернышев отчитался о прошлогодних доходах как тренер, готовящий спортсменов. А вот о том, что он еще и участник коммерческих проектов, почему-то «позабыл». Впрочем, пока налоговики его не трогают. Они надеются, что в ближайшем будущем фигурист даст пояснения. Все прекрасно осведомлены о тяжелой ситуации в его семье.

Как известно, Анастасия Заворотнюк проходит сейчас лечение в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологическим заболеванием.

Между тем к самой Заворотнюк у налоговиков также есть вопросы. Она не заплатила налог на имущество за квартиру в центре Москвы. Всего 24 тысячи 581 рубль. Сумма, как отмечают в налоговой инспекции, не очень большая, но все равно на актрису, в соответствии с законом, подали в суд. Сейчас деньги должны взыскивать судебные приставы.

Отметим, что декларациях о доходах Чернышева нет данных о заработках в ледовых шоу. Там значатся лишь деньги, заработанные им в «Центре спортивной подготовки команд России». В среднем он получал всего около ста тысяч рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда».