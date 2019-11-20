НОВОСТИ

Чернышев «забыл» включить заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию

Налоговики пока не беспокоят фигуриста, зная тяжелую ситуацию в семье.

Чернышев «забыл» включить заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию
Чернышев не отчитался о доходах/globallookpress.com

Источник в налоговой инспекции сообщил, что к фигуристу Петру Чернышеву накопилось много вопросов. Дело в том, что он не включил в налоговую декларацию о доходах свои заработки от ледовых шоу. Чернышев отчитался о прошлогодних доходах как тренер, готовящий спортсменов. А вот о том, что он еще и участник коммерческих проектов, почему-то «позабыл». Впрочем, пока налоговики его не трогают. Они надеются, что в ближайшем будущем фигурист даст пояснения. Все прекрасно осведомлены о тяжелой ситуации в его семье.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк продолжает лечение от рака/http://globallookpress.com/

Как известно, Анастасия Заворотнюк проходит сейчас лечение в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологическим заболеванием.

Между тем к самой Заворотнюк у налоговиков также есть вопросы. Она не заплатила налог на имущество за квартиру в центре Москвы. Всего 24 тысячи 581 рубль. Сумма, как отмечают в налоговой инспекции, не очень большая, но все равно на актрису, в соответствии с законом, подали в суд. Сейчас деньги должны взыскивать судебные приставы.

Отметим, что декларациях о доходах Чернышева нет данных о заработках в ледовых шоу. Там значатся лишь деньги, заработанные им в «Центре спортивной подготовки команд России». В среднем он получал всего около ста тысяч рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Чернышев «забыл» включить заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию
Интересно?
Поделись с друзьями: