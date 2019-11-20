Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр

Знакомый фигуриста Петра Чернышева сообщил, что врачи разрешили привозить к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая находится в реабилитационном центре, ее годовалую дочь Милу. В октябре ребенку исполнился годик. Мила узнает мать, протягивает к ней ручки, играет. А вот муж звезды «Моей прекрасной няни» Петр Чернышев очень занят работой. При первой возможности он, конечно, также приезжает навестить супругу.

Как заметил друг фигуриста, в семье актрисы были в последние годы проблемы. Анастасия ревновала супруга, который редко появлялся дома из-за плотного гастрольного графика. Именно поэтому она и решила рожать ребенка. Как считает друг спортсмена, в какой-то момент ситуация в семье была на грани. К тому же фигурист просто бредил ребенком.

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью. Приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило», — сказал знакомый Петра Чернышева.

Любопытно, что из роддома чуть больше года назад супруг вез ребенка и любимую на автомобиле с медленной скоростью. Настолько он за них волновался. Заворотнюк даже пришлось говорить мужу, чтобы он не забывал нажимать на педаль газа. Когда же стало известно о болезни актрисы, то для Чернышева это стало ударом. Он стал искать лучших врачей и клиники, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что уже несколько месяцев актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием. При этом родные не любят рассказывать о ее диагнозе. Состояние здоровья Заворотнюк они не комментируют или делают это очень редко, выдавая лишь дозированную информацию.