НОВОСТИ

Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр

Врачи разрешили звездной пациентке видеться с ребенком.

Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр
Заворотнюк часто видится с дочкой/http://globallookpress.com/

Знакомый фигуриста Петра Чернышева сообщил, что врачи разрешили привозить к актрисе Анастасии Заворотнюк, которая находится в реабилитационном центре, ее годовалую дочь Милу. В октябре ребенку исполнился годик. Мила узнает мать, протягивает к ней ручки, играет. А вот муж звезды «Моей прекрасной няни» Петр Чернышев очень занят работой. При первой возможности он, конечно, также приезжает навестить супругу.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк все время видится с дочкой/http://globallookpress.com/

Как заметил друг фигуриста, в семье актрисы были в последние годы проблемы. Анастасия ревновала супруга, который редко появлялся дома из-за плотного гастрольного графика. Именно поэтому она и решила рожать ребенка. Как считает друг спортсмена, в какой-то момент ситуация в семье была на грани. К тому же фигурист просто бредил ребенком.

«Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью. Приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило», — сказал знакомый Петра Чернышева.

Любопытно, что из роддома чуть больше года назад супруг вез ребенка и любимую на автомобиле с медленной скоростью. Настолько он за них волновался. Заворотнюк даже пришлось говорить мужу, чтобы он не забывал нажимать на педаль газа. Когда же стало известно о болезни актрисы, то для Чернышева это стало ударом. Он стал искать лучших врачей и клиники, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что уже несколько месяцев актриса борется с тяжелым онкологическим заболеванием. При этом родные не любят рассказывать о ее диагнозе. Состояние здоровья Заворотнюк они не комментируют или делают это очень редко, выдавая лишь дозированную информацию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиПетр Чернышев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Годовалую дочь Заворотнюк регулярно возят к матери в реабилитационный центр
Интересно?
Поделись с друзьями: