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Тина Канделаки переехала жить в гостиницу

Дома у звезды полным ходом идет ремонт.

Тина Канделаки переехала жить в гостиницу
Канделаки сейчас живет в гостинице/http://globallookpress.com/

Телеведущая Тина Канделаки в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что последнее время вынуждена жить в гостинице. Дома у звезды полным ходом идет ремонт. К счастью, в гостинице есть спортзал, без которого своей жизни генеральный продюсер «Матч ТВ» не мыслит. Тренировки она посещает каждый день. За неделю может себе позволить не больше одного выходного дня.

Тина Канделаки. Фото
Канделаки переехала в гостиницу/http://globallookpress.com/

«У нас все-таки очень сидячий образ жизни, просто порой деревенеешь. С возрастом, если не двигаться, то просто не хватит энергии работать. У меня тренировки – это привычка из детства. Скажу так. Если вас устраивает ваша фигура, то отлично — не тренируйтесь. Но если вы видите, что не все хорошо, то надо идти в спортзал. Мне часто говорят: «Ну, конечно, у тебя денег много». Если нет денег, то просто стойте в планке. Это тоже очень полезно. Деньги в вопросах тренировок вообще не при чем, было бы желание заниматься», — заявила Канделаки.

Как отметила телеведущая, ноябрь получился у нее очень насыщенным. «Большие проекты, суперпредложения. Очень неугомонный месяц. Прихожу в гостиницу, валюсь спать и утром все начинается по новой. Отмечу, что наша профессия очень нестабильна, но я стабильна в своем трудолюбии. У меня может быть и меняются дома и одежда, но способ жизни все тот же», — сказала звезда.

Канделаки также подчеркнула, что на канале «Матч-ТВ» за последнее время в три раза выросла женская аудитория. Всему виной появление околоспортивного контента. «Многие дамы футбол смотреть не будут, а вот сюжет про футболистов, к примеру, про Гарета Бэйла всегда посмотрят. Человеческие истории интересны людям в любой форме», — заметила она.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваГарет БэйлТина Канделаки
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Тина Канделаки переехала жить в гостиницу
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