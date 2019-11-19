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С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой

Стартовая цена наряда - 350 тысяч фунтов стерлингов.

С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой
Принцесса Диана. Фото: globallookpress.com

Среди лотов на грядущих 9 декабря торгах британского аукционного дома Kerry Taylor Auctions будет значиться знаменитое и любимое платье принцессы Дианы, в котором она посещала Белый дом в ноябре 1985 года. Раут организовывал бывший тогда президентом Рональд Рейган.

Кадры с того мероприятия облетели весь мир – на одном из снимков Диана танцевала с Джоном Траволтой. Позже актер признался, что был очарован Дианой и пережил сказочные эмоции. Принцесса действительно была очень элегантна в темно-синем наряде от Виктора Эдельштейна. На аукционе цена платья стартует с суммы в 350 тысяч фунтов стерлингов, или 451,7 тысяч рублей.

Кстати, представители аукционного дома в беседе с журналистами издания Daily Mail подчеркивают, что королевский протокол тогда требовал от Дианы более скромного наряда, а платье Дианы скорее напоминает «старый голливудский гламур».

Напомним, портал Teleprogramma.pro сообщал, что незадолго до гибели Диана предчувствовала опасность везде и всюду. Перед каждой поездкой она требовала от охранников очень тщательно проверять свой автомобиль. И вообще старалась быть крайне осторожной.

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аукционБританская королевская семьядизайнерское платьеПринцесса Дианаторги
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С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой
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