С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой

Среди лотов на грядущих 9 декабря торгах британского аукционного дома Kerry Taylor Auctions будет значиться знаменитое и любимое платье принцессы Дианы, в котором она посещала Белый дом в ноябре 1985 года. Раут организовывал бывший тогда президентом Рональд Рейган.

Кадры с того мероприятия облетели весь мир – на одном из снимков Диана танцевала с Джоном Траволтой. Позже актер признался, что был очарован Дианой и пережил сказочные эмоции. Принцесса действительно была очень элегантна в темно-синем наряде от Виктора Эдельштейна. На аукционе цена платья стартует с суммы в 350 тысяч фунтов стерлингов, или 451,7 тысяч рублей.

Кстати, представители аукционного дома в беседе с журналистами издания Daily Mail подчеркивают, что королевский протокол тогда требовал от Дианы более скромного наряда, а платье Дианы скорее напоминает «старый голливудский гламур».

Напомним, портал Teleprogramma.pro сообщал, что незадолго до гибели Диана предчувствовала опасность везде и всюду. Перед каждой поездкой она требовала от охранников очень тщательно проверять свой автомобиль. И вообще старалась быть крайне осторожной.