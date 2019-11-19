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Красота сильнее возраста: 70-летняя Фанни Ардан была замечена в Третьяковке

Французская актриса представила новый фильм, в котором исполнила одну из главных ролей.

Красота сильнее возраста: 70-летняя Фанни Ардан была замечена в Третьяковке
Фанни Ардан. Фото: GlobalLookPress

Премьера французского фильма «Прекрасная эпоха» стала одним из главных событий Москвы 19 ноября. Ради торжественного события даже закрыли Третьяковскую галерею, где проходил показ. 

Самой ожидаемой гостьей мероприятия стала Фанни Ардан. Звезда французского кино, она прославилась благодаря работам в таких фильмах, как «Женщины и мужчины», «Каллас навсегда», «Париж, я люблю тебя» и другие. В ленте «Прекрасная эпоха» режиссера Николя Бедоса она сыграла одну из главных ролей. 

Фанни Ардан на премьере в Москве
Фанни Ардан на премьере в Москве. Фото: Кристина Десятова

На московской премьере 70-летняя актриса появилась в ажурном черном платье. Специально для известной гостьи сотрудники галереи провели экскурсию. Ардан смогла насладиться творчеством русских живописцев без присутствия посторонних людей. «Мне безумно приятно представлять этот фильм в Москве, это честь для меня быть здесь», — призналась артистка журналистам. 

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Тэги:

АктрисаЗвездный стилькинопремьерамода и стильТретьяковская галереяФанни Ардан
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Красота сильнее возраста: 70-летняя Фанни Ардан была замечена в Третьяковке
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