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«Ей вообще наступит конец»: Разин угрожает Кудрявцевой из-за Шепелева

Продюсер уверяет, что знает скабрезные подробности о жизни телеведущей до ее переезда в Москву.

«Ей вообще наступит конец»: Разин угрожает Кудрявцевой из-за Шепелева
Лера Кудрявцева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Конфликт, разгоревшийся между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым, приобрел новый поворот. Мимо него не смог пройти Андрей Разин. Продюсер группы «Ласковый май» резко высказался против ведущей в своем микроблоге. 

За то, что Кудрявцева выступила против Шепелева, Разин пообещал ей устроить нечто, от чего ей «мало не покажется». Он намекнул подписчикам, что якобы знает нечто о том, какой образ жизни ранее вела телеведущая и каким образом попала в Москву. «Если я рот открою, то ей вообще наступит конец», — заверил продюсер. 

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Он призвал Леру «одуматься» и оставить Дмитрия в покое, учитывая, какое горе тот пережил. «Я встану на сторону Димы и в одиночку её просто разгромлю», — подытожил Разин. 

Напомним, конфликт начался после того, как Шепелев опубликовал в своем Instagram фото с новой возлюбленной. Когда хейтеры стали намекать на то, что это лишь прикрытие, а сам Дмитрий не интересуется женщинами, он решил отреагировать с юмором. Шепелев написал, что хотел бы в качестве «прикрытия» пригласить Леру, но та была занята. На это Кудрявцева отреагировала жестко: пригрозила раскрыть некие тайны о Дмитрии, которые не рассказывала из-за маленького сына ведущего от Жанны Фриске. 

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Андрей РазинДмитрий ШепелевЖанна ФрискеЛера Кудрявцева
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«Ей вообще наступит конец»: Разин угрожает Кудрявцевой из-за Шепелева
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