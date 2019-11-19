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Шашлык не удался: на зарезавшего барана до дворе многоэтажки мужчину завели дело

Соседи и полиция не оценили традиций кавказской свадьбы.

Шашлык не удался: на зарезавшего барана до дворе многоэтажки мужчину завели дело
С точки зрения закона, баран был публично убит с особой жестокостью. Фото: Miroslav Kushnirenko/Russian Look

Зарезанный на улице баран стал причиной общественного конфликта в Петербурге. Несколько дней назад в поселке Шушары гремела свадьба в кавказском стиле. Жених, невеста, куча гостей… И отец молодого, который убил барана прямо во дворе многоэтажки.

Произошедшее сняли на видео местные жители из окна дома. Казалось бы, что тут такого? Кавказцы зарезали барана на шашлык. Но сделано это было не в частном подворье, а на виду у множества соседей, среди который наверняка бы и дети, а им это зрелище совсем не нужно.

Одна из очевидцев пожаловалась на произошедшее в полицию, и стражи порядка отреагировали.

Как передает сайт «Фонтанка.ру», возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц с публичной демонстрацией». Подозреваемым проходит 45-летний мужчина, приехавший из Азербайджана, — отец жениха.

Причем, даже мусульмане, обсуждая этот случай в социальных сетях, выступают против подобного. По их мнению, брачующимся следовало выехать на природу для совершения подобного ритуала, а не резать барана прямо возле парадной. Но традиции иногда сильнее здравого смысла.

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баранинажестокое обращениеживотныеКавказполицияСанкт-Петербург
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Шашлык не удался: на зарезавшего барана до дворе многоэтажки мужчину завели дело
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