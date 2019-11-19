Он говорил об Украине: политик выпустил газы в телеэфире и стал «звездой»

Американский сегмент Twitter буквально взорван громким звуком, который раздался в прямом эфире телеканала MSNBC, в передаче Hardball.
Гостем программы стал демократ-конгрессмен Эрик Суалуэлл. В момент, когда он говорил про Украину, политик не смог сдержать кишечных газов и достаточно громко выпустил их, на что в Америке не обратили внимание только глухие зрители.
Теперь каждый политический острослов в США спешит высказать свою оценку тому, что выдал конгрессмен. Причем его слова мало кого волнуют, гораздо интереснее выпад ниже пояса.
OMFG SOUND ON pic.twitter.com/StziH3Yh49
— Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) November 19, 2019
Республиканцы, конечно же, «катят бочку» на демократов, а те пытаются выкрутиться за несдержанного единомышленника.
В Twitter даже появился хештэг для этой темы — #fartgate. Сейчас он вырвался в мировой топ по количеству постов. Сами понимаете, в политической жизни это одно из самых ярких событий.
Все ждут, прокомментирует ли инцидент американский президент Дональд Трамп, он, кстати, республиканец. Его старший сын уже дважды высказался об этом в Twitter.
«Самая вразумительная вещь, выданная в Суалуэллом за последние годы», — сначала написал он.
«Мы всегда знали, что Суалуэлл полон дерьма…» — добавил Дональд Трамп — младший через несколько часов.
Примечательно, что пока не высказался ни один украинский политик.