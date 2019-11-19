Он говорил об Украине: политик выпустил газы в телеэфире и стал «звездой»

Американский сегмент Twitter буквально взорван громким звуком, который раздался в прямом эфире телеканала MSNBC, в передаче Hardball.

Гостем программы стал демократ-конгрессмен Эрик Суалуэлл. В момент, когда он говорил про Украину, политик не смог сдержать кишечных газов и достаточно громко выпустил их, на что в Америке не обратили внимание только глухие зрители.

Теперь каждый политический острослов в США спешит высказать свою оценку тому, что выдал конгрессмен. Причем его слова мало кого волнуют, гораздо интереснее выпад ниже пояса.

OMFG SOUND ON pic.twitter.com/StziH3Yh49 — Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) November 19, 2019

Республиканцы, конечно же, «катят бочку» на демократов, а те пытаются выкрутиться за несдержанного единомышленника.

В Twitter даже появился хештэг для этой темы — #fartgate. Сейчас он вырвался в мировой топ по количеству постов. Сами понимаете, в политической жизни это одно из самых ярких событий.

больше по теме Леди-эпатаж: Мелания Трамп прибыла на деловую встречу с голыми ногами Осенью такой образ кажется особенно странным.

Все ждут, прокомментирует ли инцидент американский президент Дональд Трамп, он, кстати, республиканец. Его старший сын уже дважды высказался об этом в Twitter.

«Самая вразумительная вещь, выданная в Суалуэллом за последние годы», — сначала написал он. «Мы всегда знали, что Суалуэлл полон дерьма…» — добавил Дональд Трамп — младший через несколько часов.

Примечательно, что пока не высказался ни один украинский политик.