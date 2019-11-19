НОВОСТИ

Он говорил об Украине: политик выпустил газы в телеэфире и стал «звездой»

Его «громкое заявление» стало темой дня в Twitter.

Он говорил об Украине: политик выпустил газы в телеэфире и стал «звездой»
Эрик Суалуэлл обеспечил себя славой на всю оставшуюся жизнь. Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Американский сегмент Twitter буквально взорван громким звуком, который раздался в прямом эфире телеканала MSNBC, в передаче Hardball.

Гостем программы стал демократ-конгрессмен Эрик Суалуэлл. В момент, когда он говорил про Украину, политик не смог сдержать кишечных газов и достаточно громко выпустил их, на что в Америке не обратили внимание только глухие зрители.

Теперь каждый политический острослов в США спешит высказать свою оценку тому, что выдал конгрессмен. Причем его слова мало кого волнуют, гораздо интереснее выпад ниже пояса.

Республиканцы, конечно же, «катят бочку» на демократов, а те пытаются выкрутиться за несдержанного единомышленника.

В Twitter даже появился хештэг для этой темы — #fartgate. Сейчас он вырвался в мировой топ по количеству постов. Сами понимаете, в политической жизни это одно из самых ярких событий.

Все ждут, прокомментирует ли инцидент американский президент Дональд Трамп, он, кстати, республиканец. Его старший сын уже дважды высказался об этом в Twitter.

«Самая вразумительная вещь, выданная в Суалуэллом за последние годы», — сначала написал он.

«Мы всегда знали, что Суалуэлл полон дерьма…» — добавил Дональд Трамп — младший через несколько часов.

Примечательно, что пока не высказался ни один украинский политик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаДональд Трамп-младшийполитикполитикаСШАУкраина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Он говорил об Украине: политик выпустил газы в телеэфире и стал «звездой»
Интересно?
Поделись с друзьями: