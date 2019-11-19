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«Понял? Щенок»: голодающая Гузеева жестко осадила любопытного поклонника

Телеведущая лечится на берегу Финского залива, но успевает отвечать на комментарии в Instagram.

«Понял? Щенок»: голодающая Гузеева жестко осадила любопытного поклонника
Лариса Гузеева. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила всерьез заняться собой. Она даже отправилась в специальную клинику неподалеку от Москвы, где специалисты должны помочь ей похудеть без вреда для здоровья. Женщина даже призназалась, что просто сбросить вес ей не хватает силы воли, да и подружку постоянно подкармливающие разными вкусностями не очень-то помогают.

Так что в данный момент телеведущая на строгой диете и уже семь дней отдыхает на берегу Финского залива. В личном аккаунте Instagram Лариса выложила фотографию своего обеда, на тарелке что-то не очень аппетитное, но, наверняка, невероятно полезное. Пока что актриса сбросила три килограмма, впрочем, это лишь первый шаг.

К сожалению, не все поклонники Гузеевой поддержали ее начинание, некоторые со скепсисом отнеслись к такой диете, а кое-кто считает, что она изнуряет себя за деньги.

«Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок» — очень грубо осадила своего подписчика звезда.

Скорее всего это голод портит настроение Ларисы и по окончании курса лечения всех обиженных ждут извинения от телеведущей.

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«Давай поженимся!»Лариса ГузееваЛишний вес
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«Понял? Щенок»: голодающая Гузеева жестко осадила любопытного поклонника
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