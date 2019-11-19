«Вторая намечается»: отец Хабиба Нурмагомедова планирует многоженство

Сколько женщин в браке нужно для счастья простому мужчине в России?

Кто может точно определить, сколько жен мужчине нужно для счастья? Абдулманап Нурмагомедов уверен, что число женщин в доме не должно ограничиваться единицей. Как рассказал телеканалу «Мир» отец и по совместительству тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, вакантные места на должность его супруги еще есть. По словам мужчины, вторая жена уже намечается, по поводу третьей он уже не уверен. По его словам, Всевышний обращается к мужчинам и дает возможность брать вплоть до четырех жен. Напомним, что по законодательству России, многоженство вне закона.

«Еще три места свободных: одна жена есть, вторая намечается», — рассказал Абдулманап.

Российский спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале прокомментировал новость о многоженстве Абдулманапа Нурмагомедова. Мужчина отметил, что не видит в многоженстве ничего плохого и завуалированно посоветовал всем недоброжелателям не лезть не в свое дело.