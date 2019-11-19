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«Давай поженимся!»: врач из Челябинска предложил переженить медсестер и летчиков

Так как у молодых сотрудниц поликлиники нет времени на личную жизнь, начальник решил взять этот вопрос в свои руки.

«Давай поженимся!»: врач из Челябинска предложил переженить медсестер и летчиков
Врач решил самолично заняться поиском женихов для своих сотрудниц. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Работа работой, а личную жизнь тоже надо как-то строить. Необычная новость прилетела из Челябинска: главврач местной больницы решил выдать своих медсестёр замуж. Причем не абы за кого, а за лётчиков.

Как сообщает Интернет-канала Mash, глава детской поликлиники № 8 Антон Рыжий написал официальное письмо начальнику военно-воздушной академии, в котором предложил устроить «ярмарку женихов».

По просьбе врача учебное заведение должно отобрать 25 статных курсантов, которые не прочь жениться на трудолюбивых девушках, уже знающих, как ухаживать за детьми. А то последние так много работают, что на личную жизнь не хватает времени.

Можно, конечно, опротестовать этот поступок и сказать, что сердцу не прикажешь. Да только доктор лучше вас знает, что там да как с сердцем. К тому же, медсестры, вроде, не против.

А вот в академии пока ничего не ответили. Конечно — у курсантов скоро ведь сессия, а вы тут со своим «Давай поженимся!»

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«Давай поженимся!»больницаженитьбаСвадьбасемья и бракчелябинск
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«Давай поженимся!»: врач из Челябинска предложил переженить медсестер и летчиков
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