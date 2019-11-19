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«Никогда не разденусь»: Михалкова высказалась про постельные сцены Асмус в кино

Актриса также порассуждала о съемках в фильмах для взрослых.

«Никогда не разденусь»: Михалкова высказалась про постельные сцены Асмус в кино
Анна Михалкова. Фото: globallookpress.com

Анна Михалкова в последнее время часто играет обычных русских женщин, и ей это удается блестяще. Сериал «Обычная женщина» с ее участием в главной роли был тепло принят зрителями. В новом интервью артистка объяснила, что в России не так много девушек модельных параметров, поэтому они ассоциируют себя с ней, от этого и интерес к ее персоне и ролям в кино.

Также Анна высказалась по поводу нашумевшего фильма «Текст» Клима Шипенко, где много пикантных сцен с Александром Петровым, а также в постельной сцене в этой картине снялась Кристина Асмус, за что недавно ее подвергли критике и даже травле. По мнению Михалковой, здорово, что такие фильмы снимают.

«Проблема в том, что у нас, в отличие от Европы, нет традиции или культуры изображения обнаженного тела в живописи, очень мало в литературе. Эта традиция никогда не была развита — и не потому, что мы все моралисты, просто когда российскому зрителю показывают нашего артиста, занимающегося любовью на экране, он видит не персонажа, а самого артиста», — высказалась она.

По словам девушки, в обществе на самом деле обсуждают не героиню Асмус — а саму Кристину Асмус, поэтому и получился скандал. Анна посетовала, что в нашей стране люди не умеют отличать человека в жизни и героя истории на экране. Также Михалкова подчеркнула, что сама она не в том возрасте, чтобы сниматься в порно, но таких предложений ей и не поступало. «Я всегда работала в другом амплуа — я никогда не разденусь», — заявила актриса.

Также Анна затронула и свои отношения с отцом. Она не стала скрывать, что они порой спорят на политические темы. При этом девушка отметила, что даже если будет в чем-то не согласна с Никитой Сергеевичем, то не будет выносить это на публику, пишет издание «Медуза».

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Анна МихалковаКристина Асмус последние новостиФильм "Текст"
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«Никогда не разденусь»: Михалкова высказалась про постельные сцены Асмус в кино
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