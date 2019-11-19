НОВОСТИ

«Он жертва»: читатели Teleprogramma.pro пожалели Лепса

Недавно артисту закрыли въезд в Латвию. Мы решили выяснить, считают ли люди это решение закономерным.

«Он жертва»: читатели Teleprogramma.pro пожалели Лепса
Григорий Лепс. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Григорий Лепс объявлен персоной нон грата еще в одной стране. На этот раз ему закрыли въезд в Латвию. Ранее его уже не пускали в США, Великобританию, Украину и Литву. Официальная позиция Латвии — певец якобы связан с криминальными элементами. 

Певец признался, что очень расстроен, ведь рассматривал эту страну как одно места, где он бы хотел умереть. Он добавил, что намерен обжаловать решение, в том числе потому, что переживает из-за поклонников, которые лишатся его концертов. 

Teleprogramma.pro поинтересовалась у своих читателей, считают ли они решение латвийских властей оправданным. Подавляющее большинство уверены, что Лепс ни в чем не виновен. «Он всего лишь жертва политических игр», — заявили они. 

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Около 11% читателей считают, что Лепс все же виновен, ведь «он связан с бандитами». По мнению этих людей, у властей Латвии не было причин ничего придумывать. Еще столько же убеждены, что криминальное прошлое, даже если оно было, не имеет значения, главное, что Лепс — хороший артист. При этом 22% читателей вообще не интересует судьба певца. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Григорий ЛепсопросПевец
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Он жертва»: читатели Teleprogramma.pro пожалели Лепса
Интересно?
Поделись с друзьями: