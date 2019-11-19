«Он жертва»: читатели Teleprogramma.pro пожалели Лепса

Недавно артисту закрыли въезд в Латвию. Мы решили выяснить, считают ли люди это решение закономерным.

Григорий Лепс объявлен персоной нон грата еще в одной стране. На этот раз ему закрыли въезд в Латвию. Ранее его уже не пускали в США, Великобританию, Украину и Литву. Официальная позиция Латвии — певец якобы связан с криминальными элементами.

Певец признался, что очень расстроен, ведь рассматривал эту страну как одно места, где он бы хотел умереть. Он добавил, что намерен обжаловать решение, в том числе потому, что переживает из-за поклонников, которые лишатся его концертов.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у своих читателей, считают ли они решение латвийских властей оправданным. Подавляющее большинство уверены, что Лепс ни в чем не виновен. «Он всего лишь жертва политических игр», — заявили они.

Около 11% читателей считают, что Лепс все же виновен, ведь «он связан с бандитами». По мнению этих людей, у властей Латвии не было причин ничего придумывать. Еще столько же убеждены, что криминальное прошлое, даже если оно было, не имеет значения, главное, что Лепс — хороший артист. При этом 22% читателей вообще не интересует судьба певца.