Ничего себе: богатые россияне за сутки собрали миллион евро на восстановление Венеции

Пострадавший от наводнения город попросил помощи через итальянское посольство в Москве.

Россияне пожертвовали затопленной Венеции 1 миллион евро. Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, посольство этой страны менее чем за сутки собрало эту сумму в Москве от «состоятельных граждан России».

Деньги будут направлены на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшего от грандиозного паводка, произошедшего несколько дней назад.

Сбор средств продолжается. 20 ноября Мариинский театр даст благотворительный концерт под руководством маэстро Валерия Гергиева. Именно он помог посольству Италии в кратчайший срок собрать огромную сумму пожертвований.

Напомним, 12-13 ноября в Венеции произошло самое сильное наводнение за последние полвека. В знаменитом «городе на воде» пострадало несколько достопримечательностей, погибли люди, оказался существенно побит малый водный транспорт, без которого местные жители вообще не представляют своей жизни.

Предварительно, ущерб составил миллиард евро. Россия пришла на помощь Венеции одной из первых, собрав миллион. Молодцы наши меценаты! Хотя и в родной стране есть регионы, которым не мешало бы помочь…