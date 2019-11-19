Лицемерие во имя ребенка: Собчак и Виторган вместе отметили праздник сына

Внезапный сюрприз из мира шоу-бизнеса: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отпраздновали третий день рождения своего сына Платона. Правда, вместе молодые люди решили на фотографиях не появляться, наверняка, чтобы лишний раз не злить свои половинки. Гости праздника отметили неопрятный внешний вид светской львицы. Но какая разница, в чем одета мама, которая пришла поздравить сына?

Как рассказала телеведущая, гости оторвались по полной, а Платон был в восторге от любимых машинок и шоу. Нынешний муж Ксении Собчак вряд ли присутствовал на празднике, никакие совместные фотографии влюбленных в СМИ пока не появлялись. Однако появилась другая информация — о том, что Константин Богомолов все реже проводит ночи со своей законной супругой.

Поздравить Платона с трехлетием также пришли дети Максима Виторгана от первого брака, Полина даже называет его «большой маленький брат». Присутствовала ли на дне рождения мальчика Нино Нинидзе, текущая пассия актера, пока не известно.