НОВОСТИ

На Марс не летим: ученые установили, что в космосе кровь начинает течь обратно

Долгое нахождение в невесомости может быть губительным для человека.

На Марс не летим: ученые установили, что в космосе кровь начинает течь обратно
В космосе невероятно опасно, даже внутри корабля. Фото: Roscosmos

Пока фанаты фантастических фильмов спят и видят, как через каких-нибудь 20-30 лет люди смогут свободно путешествовать по космосу, ученые делают печальные открытия.

Оказывается, долгий полет в межзвездном пространстве губителен для человеческого организма. Пилоты летательных аппаратов уже давно знают, что в космосе есть радиация, а отсутствие гравитации влияет на распределение жидкости в теле.

Но новое исследование, проведенное на борту МКС, показало, что кровоснабжение головного мозга астронавта нарушается уже через пару месяцев полета.

Как пишет журнал JAMA Network Open, наблюдения проводились на 11 космонавтах, каждый из которых пробыл на станции около полугода. Перед полетом, во время и после возвращения им несколько раз проверяли сосуды головы с помощью ультразвука.

У семи человек обнаружился застой крови, а то и вовсе ее обратное течение во внутренней яремной вене (крупнейшей в голове). У одно в этом сосуде образовался тромб, что очень опасно для здоровья.

И хотя у космонавтов есть приборы для стимуляции кровотока, но в по-настоящему длительных полетах (например, на Марс) они будут малоэффективны. Космическая медицина столкнулась с серьезным вызовом, и, если она его не преодолеет, то человечество так и будет зависать на орбите Земли, мечтая о дальних полетах.

Стоп. А как тогда американцы летали на Луну?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Здоровьеисследование ученыхкосмонавткосмонавтикакосмоскровь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На Марс не летим: ученые установили, что в космосе кровь начинает течь обратно
Интересно?
Поделись с друзьями: