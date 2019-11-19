На Марс не летим: ученые установили, что в космосе кровь начинает течь обратно

Долгое нахождение в невесомости может быть губительным для человека.

Пока фанаты фантастических фильмов спят и видят, как через каких-нибудь 20-30 лет люди смогут свободно путешествовать по космосу, ученые делают печальные открытия.

Оказывается, долгий полет в межзвездном пространстве губителен для человеческого организма. Пилоты летательных аппаратов уже давно знают, что в космосе есть радиация, а отсутствие гравитации влияет на распределение жидкости в теле.

Но новое исследование, проведенное на борту МКС, показало, что кровоснабжение головного мозга астронавта нарушается уже через пару месяцев полета.

Как пишет журнал JAMA Network Open, наблюдения проводились на 11 космонавтах, каждый из которых пробыл на станции около полугода. Перед полетом, во время и после возвращения им несколько раз проверяли сосуды головы с помощью ультразвука.

У семи человек обнаружился застой крови, а то и вовсе ее обратное течение во внутренней яремной вене (крупнейшей в голове). У одно в этом сосуде образовался тромб, что очень опасно для здоровья.

И хотя у космонавтов есть приборы для стимуляции кровотока, но в по-настоящему длительных полетах (например, на Марс) они будут малоэффективны. Космическая медицина столкнулась с серьезным вызовом, и, если она его не преодолеет, то человечество так и будет зависать на орбите Земли, мечтая о дальних полетах.

Стоп. А как тогда американцы летали на Луну?