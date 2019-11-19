Еду в Магадан: на Колыме добыча золота выросла до показателей 40-летней давности

Правительство Магаданской области похвасталось золотишком. По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота.

К 1 ноября им удалось выкопать из недр земли 40,23 тонны драгоценного металла, что на 7 тонн больше, чем в прошлом году. В добавок, рабочие подняли из рудников 559,3 тонны серебра.

Добавим, что Колыма — один из лидеров по добыче золота в России. На следующий год власти региона уже ставят себе план в 50 тонн. Для этого идет развитие горнодобывающих предприятий.

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Добавим, что Россия замыкает тройку стран-лидеров по золотодобыче. Перед ней идут Китай и Австралия, причем последняя обогнала нашу страну всего несколько лет назад. Следом за РФ идут США и Канада.

Осталось понять: если мы с вами такие богатые, то почему погрязли в кредитах?