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«Я не отмазываю злодея»: адвокат «Наполеона» Соколова о праве на защиту

Александр Почуев заявил, что главной своей задачей видит защиту обвиняемого.

«Я не отмазываю злодея»: адвокат «Наполеона» Соколова о праве на защиту
Символ правосудия на воротах здания суда. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокат жестко расправившегося с 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко Олега Соколова заявил, что его клиент, как и любой другой обвиняемый, имеет полное право на защиту, вне зависимости от степени жесткости содеянного. Его же главная задача – эти услуги оказать. Об этом сам Почуев заявил на встрече с журналистами 19 ноября. Адвокат подчеркнул – сейчас он выполняет свои прямые обязанности, а не «отмазывает злодея», как это могло бы показаться на первый взгляд.

Кроме того, Почуев подчеркнул – он не считает Соколова виновном в содеянном. И пока этот факт не будет доказан и озвучен в суде, это обстоятельство не изменится.

«Моя задача не оправдать виновного, а защищать обвиняемого. Адвокат в силу закона обязан обеспечить квалифицированную юридическую помощь своему клиенту, а не отмазывать злодея, становясь его подельником. Напомню, я как защитник,  не считаю виновным Олега Соколова в инкриминируемом ему деянии до тех пор пока не будут вынесены окончательный судебный акт по данному делу», — выразил адвокат свое отношение к происходящему.

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«Я не отмазываю злодея»: адвокат «Наполеона» Соколова о праве на защиту
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