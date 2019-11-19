Дибров почти не навещал мать в последние годы ее жизни и поссорился с сыном

Похоронивший мать телеведущий Дмитрий Дибров почти не навещал женщину в последние годы ее жизни в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала соседка покойной. По ее словам, 88-летняя женщина очень сильно сдала в последние годы жизни. Татьяна Валентиновна перестала ходить. Даже соседка с трудом понимала, что она говорит.

«Если Дибров и приезжал к нам в город, то к маме заходил на пару часов. Она с младшенькими внуками-то толком не была знакома. Ей новости о сыне соседи рассказывали — сам он молчал вечно», — заявила соседка.

При этом женщина отметила, что мама Дмитрия Диброва никогда не жаловалась на свои проблемы, хоть ей и было тяжело. По сыну она, конечно, очень тосковала.

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Также соседка сказала, что к бабушке не приходил в последние годы жизни и внук Денис. Это сын Дмитрия Диброва от первой жены. При этом она подчеркнула, что не общался Денис и с отцом. У них несколько лет назад произошел какой-то конфликт. Как считает соседка, сын Диброва затаил обиду на звездного родственника, сообщает «СтарХит».

Напомним, что мать Дмитрия Диброва не дожила до шестидесятилетия сына всего три дня. Она проживала в Ростове-на-Дону. Диброву в связи со смертью родительницы пришлось лететь в город и заниматься похоронами.