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Маляр из Москвы Умид Усабоев станет «президентом Украины»

Уроженец Узбекистана, работающий маляром в автосервисе Москвы, недавно получил приглашение сыграть президента Украины в российском комедийном сериале. И знаете что? Согласился!

Маляр из Москвы Умид Усабоев станет «президентом Украины»
Владимир Зеленский. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com

Как сообщает телеграмм-канал Mash, Умид замечал свое внешнее сходство с Владимиром Зеленским и раньше. Даже мечтал выйти на сцену в «образе», но бешеная популярность пришла недавно.

«Теперь часто узнают на улице, в метро и просят сделать селфи», — говорит двойник президента Украины. В настоящее время Умид Усабоев согласовывает детали контракта и знакомится со сценарием будущей картины.

Кстати, у президента России Владимира Путина тоже есть двойник. Дмитрий Грачев, который имеет внешнее сходство с ВВП, уже много лет успешно играет в КВН и является резидентом «Камеди Клаб».

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Маляр из Москвы Умид Усабоев станет «президентом Украины»
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