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Отец Тимати отказывается содержать младшую сестру рэпера

Бизнесмен Ильдар Юнусов считает, что девушка всего должна добиваться сама.

Отец Тимати отказывается содержать младшую сестру рэпера
Отец рэпера Тимати не собирается помогать его сестре/http://globallookpress.com/

Отец рэпера Тимати, бизнесмен Ильдар Юнусов заявил, что не собирается обеспечивать приданым свою дочь от второго брака Анну. Девушка приходится родной сестрой музыканту по отцу. По словам предпринимателя и очень богатого человека, его дочь превращается в его маму, когда жена уезжает в командировку. «Она меня кормит, поит, следит, чтобы я все делал правильно», — заметил Ильдар Юнусов.

Анна Юнусова. Фото
Анне Юнусовой придется самой зарабатывать себе на жизнь/Михаил Фролов/КП

При этом он сказал, что Анна, которой 16 лет, пока не знакомила его со своими кавалерами. Как он считает, девушка просто не решается. При этом с дочкой у него был разговор. Отец должен обязательно оценить избранника. Он выскажет свое мнение, а дальше дочь сама вольна поступать, как хочет.

Как заметил отец Тимати, дочери, как ранее и сыну, он не собирается помогать финансово. Он считает, что она сможет заработать денег и без его помощи. Как ранее говорила Анна Юнусова, она хочет заниматься искусством.

Добавим, что дочь Ильдара Юнусова родилась в Швейцарии. Отец дал ей прекрасное образование. Сейчас она учится в десятом классе Московской экономической школы. Ранее девушка стажировалась в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects. В будущем Анна хочет продолжить учебу в Лондоне, в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина, сообщает «Комсомольская правда».

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Анна ЮнусоваИльдар ЮнусовТимати
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Отец Тимати отказывается содержать младшую сестру рэпера
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