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Заметили торчащие ноги: в Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»

По неподтвержденным данным, 29-летняя Маргарита Игнатова сутки находилась в неизвестном доме на территории храма.

Заметили торчащие ноги: в Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»
Вид на зимний храм. Фото: КП/Фролов Михаил

В Москве спустя двое суток нашли пропавшую редактора «Интерфакса», 29-летнюю Маргариту Игнатову. Напомним, журналистка исчезла 17 ноября – ее родственники вспоминают, что Игнатова вышла из дома, не взяв с собой ничего из важных вещей. В тот вечер Маргарита направилась в храм.

Когда всегда домашняя дочь не вернулась домой, ее мать забила тревогу. Женщина начала просматривать сообщения в телефоне Маргариты, однако намеков на то, где могла находиться девушка, она не нашла. Когда Игнатова не вернулась домой и к вечеру, родительница обратилась в полицию с заявлением.

19 ноября Игнатову удалось-таки отыскать. В столичном МВД сообщили, что сейчас жизни редактора ничего не угрожает, девушка жива. «Говорит Москва» информирует, что торчащие из пристройки ноги девушки были замечены людьми случайно. Двое суток Маргарита находилась в помещении при храме – что именно она там делала, еще предстоит выяснить. «КП» отмечает, что, когда Игнатовой пытались помочь, она закрывалась от сотрудников полиции и медиков. Одной из причин произошедшего называют депрессию.

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Заметили торчащие ноги: в Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»
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